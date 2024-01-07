İstanbulspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler: Atatürk Olimpiyat Stadı'na Fenerbahçe nasıl çıkacak! Süper Kupa krizi sonrası...
Süper Kupa krizinin müsebbibi olan Ali Koç takımını İstanbulspor karşısına hangi pankart ve formayla çıkaracağı büyük merak konusu... Müsabaka 16.00'da başlayacak..
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de 6 eksik var.
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını İstanbulspor karşısında açıyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle topladığı 44 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
6 EKSİK VAR
Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra kart cezaları bulunan İrfan Can Kahveci ve Fred forma giyemeyecek. Djiku ve Osayi-Samuel ise milli takımlarında.
Fenerbahçe'de Crespo ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.
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Ligde yalnızca 5 puanı bulunan İstanbulspor ise son basamakta.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Ocak saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi
İsmail-Crespo
Cengiz-Szymanski-Tadic
Dzeko