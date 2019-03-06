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İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’ geliyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri içinde 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uygulaması da yer alıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’ geliyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri içinde 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uygulaması da yer alıyor. "Ulaşım Asistanı" isimli uygulama toplu taşıma araçlarıyla birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak.


Milyonlar artık İstanbul’da ve dünyada yolunu GPS’ten buluyor. Cep telefonuna yüklü yardımcı uygulamalar sayesinde en kestirme yoldan gidilecek yere ulaşılıyor. Ancak uygulamalar yeterince yerel değil. Örneğin ’sağa dön’ uyarısı verdiği yerde sağa dönülmez tabelası bulunabiliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bu ihtiyacı karşılamak için Ulaşım Asistanı projesiyle geliyor.


Ulaşım Asistanı, tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeliyor.



"Şimdi çıkma trafik yoğun"


Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek.


Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek. Daha da önemlisi, varmak istenilen yer için ne zaman yola çıkılması gerektiğini yapay zeka ve günlük trafik ortalamalarını değerlendirerek önerecek. Tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak. Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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