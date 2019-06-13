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"İstanbullunun iradesi gasp edildi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Ekrem İmamoğlu şu anda aday değildir. Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Belediye Başkanıdır. Elinden mazbatası alınmıştır. Bu sefer açık ara kazandırmak için gayret ediyoruz."- "ABD'nin resmi olarak Türkiye'yi tehdit etmesi kabul edilemez. Ben iktidarı bu konuda netliğe, açıklığa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını korumaya davet ediyorum"

13 Haziran 2019 Perşembe 22:15
"İstanbullunun iradesi gasp edildi"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu şu anda aday değildir. Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Belediye Başkanıdır. Elinden mazbatası alınmıştır. Bu sefer açık ara kazandırmak için gayret ediyoruz." dedi.

Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da İYİ Parti'nin seçim için kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret edip İYİ Parti ve CHP'lilere hitap eden Akşener, halkın sandıkta attığı oyun iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

"31 Mart gecesi bir şey oldu. İstanbullunun iradesi gasp edildi." diyen Akşener, "Ekrem kardeşimin şahsında esasında İstanbullunun sandığa attığı oylara el konuldu. Hırsızlık yapıldı, gasp edildi. Bunun adı milli irade gaspıdır. Sandığın tekmelenmesidir. Bu bir sivil darbe sonucu seçimin yenilenmesidir. Ekrem İmamoğlu şu anda aday değildir. Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Belediye Başkanıdır. Elinden mazbatası alınmıştır. Bu sefer açık ara kazandırmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanda bulunan CHP ve İYİ partilileri olası provokasyonlara karşı uyaran Akşener, gergin bir atmosferde seçime gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük bir asabiyet var ve bu asabiyetin önüne geçmek için siz sinirlerinizi aldıracaksınız. Ben 1 nisandan itibaren yemin ettim 'asabileşmeyeceğim' diye. Asabi bir insan olduğumu biliyorsunuz neticede. Siz de asla sinirlenmeyeceksiniz. Bu 10 günü büyük bir olgunluk içerisinde geçireceksiniz. Ben arkadaşlara 'yanağınıza tokat atarlarsa öbürünü çevirin' diyorum. Onlar 'o kadar da değil diyor' ama o kadar uzun boylu. Asla ve asla kavgaya, gürültüye müsaade etmeyeceksiniz. 'Hayırlısı' deyip geçeceksiniz."

İstanbul'da 13 ilçeyi ziyaret ettiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu gördüğünü dile getiren Akşener, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Akşener, bir gazetecinin AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Fener Rum Patriği ile ilgili paylaşımını yorumlamasını istemesi üzerine şöyle konuştu:

"Lozan Antlaşması Cumhuriyetimizin kuruluş belgesidir. Yasalarımıza göre patrikhane Eyüpsultan Kaymakamlığı'na bağlıdır. Sayın Erdoğan’ın bilgisi, isteği olmadan sayın Yıldırım’ın gidip Diyarbakır’da 'Kürdistan, Lazistan, PKK' diyebilmesi ihtimal dışıdır, imkansızdır. Ekümeniklik işi de aynıdır. Sayın Erdoğan hatırlarsanız Yunanistan'a gittiğinde 'Lozan gözden geçirilmeli' demişti. Onun bir tezahürü olarak ve siyasi Makyavelizmin geldiği yer olarak görüyorum."

Akşener, S400'lerle ilgili ABD'nin tavrı karşısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Kimse bize ültimatom veremez' sözleriyle ilgili yöneltilen soruyu da şu şekilde cevapladı:

"Bu 'Ultimatom veremez' işlerini bize söylüyorlar. Şunu mümkünse Trump'a söylesinler. Benim endişem şu, daha evvel papaz uçmuştu, şimdi S400 ne olacak? Fırçaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yiyor. Devleti, cumhuriyeti kepaze ettiler. Bir kere onun düzeltilmesi lazım. S400'leri biz Türkiye olarak 'Niçin satın alıyoruz'un cevabını ne siz biliyorsunuz, ne ben biliyorum ne de ahali biliyor. Kimse bilmiyor. Uzmanlar tarafından S400'lerin getirilip NATO'nun içerisinde kalarak kullanmasının da imkansız olduğu söyleniyor. Ben asker değilim, uzman değilim. Anlaşılıyor ki -daha evvel de söylemiştim- kişisel korunma hava gücü olarak düşünülmüş. Bu da paylaşılsa kabulümüzdür ama ABD'nin resmi olarak Türkiye'yi tehdit etmesi kabul edilemez. Ben iktidarı bu konuda netliğe, açıklığa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını korumaya davet ediyorum."

Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:15
  1. İYİ Parti GenelBaşkanı Meral Akşener

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