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İstanbulluları sevindiren "Hızır" bu kez Suriye'de

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, bu kez terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ailelere yardım ulaştırdı

19 Mart 2019 Salı 12:21
İstanbulluları sevindiren "Hızır" bu kez Suriye'de

KİLİS (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin kuzeyi, iç savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şam’dan, Halep’ten Hama’dan ve Suriye’nin dört bir tarafından güvenli bölgeye gelen Suriyeliler, çadırlarda ya da yıkılmaya yüz tutan evlerde zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayakta kalan bölgedeki halka, bu kez İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever destek verdi.

Azez, Çobanbey ve Afrin’de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.

Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

- Bölge halkından Türkiye'ye teşekkür

Evinin önüne zarf bırakılan Suriyelilerden Afrin'in Kastel Cindo köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, yaptığı açıklamada, geçen yıl eşinin vefat ettiğini söyledi.

Yalnız yaşadığını anlatan Cindo, "Bu bölgede yıllardır acı çekiyoruz. Kimsemiz yok. Yardımı yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Azez’de zeytin ağaçları altındaki çadırlarda yaşayan Suriyelilerden Mahmut Abdullah da zarfın kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:

"İsmini bilmediğimiz bu hayırseverden Allah razı olsun. Burada hepimizin kayıpları var. Evsiz, barksız kaldık. Kimsesiz de kaldığımızı düşünüyorduk ama Türkiye hayırseverler bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Tüm Türkiye’deki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerinin önüne siyah takım elbiseli kişilerce içerisinde para bulunan zarf bırakılmış, vatandaşlar hayırsever kişiyi "Hızır" diye nitelendirmişti.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:21
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