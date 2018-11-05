0553 313 94 23
impression

İstanbulluları sevindiren haber! Açılış tarihi belirlendi

İstanbulluları sevindirecek haber bu sabah Pendik Belediye Başkanı Dr. Şahin’den geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:29
İstanbulluları sevindiren haber! Açılış tarihi belirlendi

İSTANBUL’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı İstanbul’da ki metro hattına entegre edecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın açılacağı tarih belli oldu. Pendik Belediye Başkanı Dr.Kenan Şahin, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklama metro hattının 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti.

DAHA ÖNCE BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Şahin, "Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepe’den Sabiha Gökçen’e kadar ki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız" dedi. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:29
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
  3. tavşantepe metro hattı
  4. sabiha gökçene nasıl giderim
  5. endik Belediye Başkanı Dr.Kenan Şahin
  6. "Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkçı cinayetinden 9 gün sonra geldiler ve...
    1. Cemal Kaşıkçı cinayetinden 9 gün sonra..
    2. Yumurta ihracatı rekor kırıyor
    3. 'Ahlaksız deyyus' HDP'li çıktı!
    4. ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    6. Rıza Sarraf hakkında flaş karar!
    7. Süper lig 11. hafta maçları kaç kaç..
    8. İstanbulluları sevindiren haber!..
    9. Apple şoke eden zam! Bir gecede 4..
    10. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    11. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    12. Emekli maaşlarına enflasyon farkı ne..
    13. Fenerbahçe'den Erwin Koeman'a yeni..
    14. Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
    15. Ekonomi için kritik rakamlar açıklandı
    16. Rıza Sarraf gözaltına mı alındı?
    17. 2'si üst düzey 45 terörist öldürüldü!..
    18. Tümer Metin: Bir Yüzün kızarmaz mı?
    19. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Çalışma..
    20. Hollanda'da İsrailli kadın çocuklara..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'