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İstanbullulara yağmur sürprizi

İstanbul’da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:44
İstanbullulara yağmur sürprizi

İstanbul’da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.


İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı semtlere yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar ıslanmamak için ellerinde bulunan eşyaları ve çantalarını kafalarına koyarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise, yağmur nedeniyle üst geçitlerin altında bekledikleri görüldü. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:44
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