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İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi ’Retro Lunapark’

60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi ’Retro Lunapark’

60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak. Retro Lunapark’ta 2-12 yaş grubu çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, yetişkinlerin de tüm çocukluk hatıraları canlanacak.



60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak. Central Park’ta açılan Retro Lunapark, 2-12 yaş grubu çocukların yüzünü güldürecek. Yapılan bilgilendirmede; 10 farklı oyuncağın yer aldığı Retro Lunapark’ta en popüler oyuncaklar; çarpışan otomobil, dönme dolap, heyecan dolu gondol, sekolin ve uçan filler olacak. Ayrıca; çocuklar lunaparkların vazgeçilmezi oyun çadırında da sürpriz hediyeli oyunlar düzenlenecek.


Dönem tonları kırmızı, sarı, pembe ve yeşilin hakim olduğu alanda patlamış mısırdan buz tatlısına, pamuk şekerden horoz ve gökkuşağı şekerine kadar birbirinden farklı lezzetler de retro ruhunu hissettirecek. Çocuklar kadar ruhu hiç yaşlanmayan ebeveynlere da hitap eden Retro Lunapark, yazı İstanbul’da geçirecek ailelere alternatif eğlence imkanı sunacak.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
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