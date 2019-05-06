İstanbullular Ramazan’ın ilk sahuruna davul sesiyle uyandı İstanbul’da Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı.

İstanbul’da Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı. Ramazan geleneğini devam ettiren davulcular, maniler eşliğinde İstanbullu vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesaileri için gece saatlerinde sokaklara çıktı. İstanbul Beyoğlu’nda maniler eşliğinde gezerek vatandaşları sahura kaldıran davulcular, Ramazan geleneğini devam ettirdi.

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