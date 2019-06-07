İstanbullular Ramazan Bayramı’nda Büyükçekmece sahillerine akın etti

Büyükçekmece sahili Ramazan Bayramı süresince dolup taştı. Vatandaşlar, denizinden yararlanmanın yanı sıra hem kumsallarında güneşlenip hem de parklarında keyifli zaman geçirdi.

Yaz mevsiminde nüfusu 3 kat artan özellikle de hafta sonlarında yüzbinlerce kişinin akın ettiği Büyükçekmece sahilleri, Ramazan Bayramı süresince İstanbulluların ve tatilcilerin tercihi oldu.

İstanbul’un en gözde ilçesi

Yatay mimarisi, kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanı, 30 kilometreyi bulan sahilleri, temiz denizi, kumsalları ve gölü ile Büyükçekmece, tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ilçelerin başında geliyor.Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte, Büyükçekmece sahilleri tatilcilerin akınına uğradı. Sabahın ilk saatlerinde Büyükçekmece sahillerini doldurmaya başlayan vatandaşlar, denizinden yararlanmanın yanı sıra hem kumsallarında güneşlenip hem de parklarında zaman geçirdi.

Büyükçekmece Belediyesi tüm tedbirleri aldı

Ramazan Bayramı öncesinde tüm tedbirleri alan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların güven ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için gereken tüm çalışmaları yaptı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatı doğrultusunda da Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram süresince 7/24 sisteminde hizmet verdi.