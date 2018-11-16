İstanbul'da 5 millet bahçesi yarın açılıyor!

Millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçireceği projeler arasında yer alıyor.

İstanbul'a yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı, yüzde 10 artacak. Kente 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak ve yarın hizmete açılacak millet bahçeleri şöyle:

Başakşehir Millet Bahçesi

Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor.

Millet bahçesindeki biyolojik gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi'nde okuma salonu ve kafeterya bulunuyor. Alanda yer alan beton amfide ise etkinlikler düzenlenebilecek.

Ziyaretçilerin merakla gezeceği mekanların başında 30 bin metrekare alana yapılan tematik bahçe geliyor. 25 tür bitkinin bulunduğu tematik bahçede, mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş koku bahçesi, rengarenk açan çiçeklerin yer aldığı renk bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği kelebek bahçesi yer alıyor.

Burada ayrıca 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 pergola, 40 kamelya, 84 oturma alanı, 98 çöp kutusu, 20 oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap deck, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, bir Gölet Cafe toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlular ve toplam 3 bin 805 metrekare meydanlar yer alıyor.

5 bin kişilik caminin de yer aldığı Başakşehir Meydan ile komşu olan Millet Bahçesi'nin yer aldığı Kuzey Yakası Projesi bünyesinde, farklı tasarımıyla dikkati çeken ofis binaları, kongre merkezi, 156 odalı bir otel de inşa edildi.

Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi

1 milyon 267 bin metrekarelik alana yapılan Kayaşehir Millet Bahçesi tamamlandığında, İstanbul'un en büyük korusu Emirgan Korusu'ndan 3 kat daha büyük olacak.

Toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 350 bin metrekarelik ilk etabı yarın açılacak.

Kayaşehir Millet Bahçesi'nde koru alanları, parklar, bisiklet ve 10 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuru, dinlenme ve 4 bin metrekare piknik alanları, 335 metrekare seyir terası, konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformları, bin 300 metrekare amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile toplam 2 bin 800 metrekare büyüklüğünde 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yer alacak.

Toplam 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 175 bin metrekare rulo çim, 49 bin 600 metrekare çalı, 4 bin 813 yapraklı ağaç, 5 bin 598 ibreli ağaç, 150 bin çalı, 100 bin yer örtücü bulunan Kayaşehir Millet Bahçesi'nde toplam bin 160 metrekare büyüklüğünde 4 süs bahçesi mevcut.

Kayaşehir Millet Bahçesi'nde, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış 78 metrekare sahne, 10 bin metrekare oyun alanı, 3 bölgede toplam 10 bin metrekare 306 araç kapasiteli otopark alanı cumartesi gününden itibaren ziyaretçileri bekliyor olacak.

Birinci etap başta olmak üzere proje genelinde vadinin iki yakası arasında yaya ulaşımını sağlamak için çelik köprüler inşa edildi.

Kayaşehir Millet Bahçesi'nde en uzunu 84 metre olan 9 köprü olacak. Köprüler aynı zamanda yürüyüş yolları ile entegre edilecek.

Başakşehirlilerin kendi çiçeklerini yetiştirebilecekleri özel hobi bahçeleri de millet bahçesinde kuruldu.

Kayaşehir Millet Bahçesi iki ve üçüncü etap çalışmalarına bu yıl sonunda, dördüncü ve son etabının ise 2020'de tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Hoşdere Millet Bahçesi

Başakşehir'de yer alan Hoşdere Millet Bahçesi 150 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Sürdürülebilirlik esasına dayanarak projesi hayata geçirilen Hoşdere Millet Bahçesi, Osmanlı'daki gibi cami merkezli yapılaşma ile etrafında konut projelerini barındırıyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili. 7 bin metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletten gelen suların transfer edildiği havuz, camiye ayrı bir güzellik katıyor.

Caminin yanına inşa edilen ve eski Osmanlı evlerini andıran kurs binası da millet parkında hizmet verecek.80 bin metrekare yeşil alanın yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesi'nde, 7 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 34 farklı türde bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayırı, 4 bin kişi kapasiteli cami bulunuyor.

Park aydınlatmasını destekleyen güneş panellerinin yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesi'nde elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. 4 elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu istasyon, üzerindeki güneş enerji panelleri ile destekleniyor.

Hoşdere Millet Bahçesi'nde, bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik alanları, tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, basketbol sahası keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbulluların hizmetinde olacak.

Baruthane Millet Bahçesi

Ataköy'deki Baruthane Millet Bahçesi, 59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek.

İçinde yer alan 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesinde İstanbullular, doğayla iç içe olma imkanını yakalayacak.

Baruthane Millet Bahçesi'nde ayrıca 130 araçlık toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor alanları (169 metrekare workout alanı, 175 metrekare 2 fitness alanı), ücretsiz internet, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesi ve binaları, tarihi kule bulunuyor.

Çırpıcı Millet Bahçesi

Zeytinburnu Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 6 etaptan oluşan projenin 4 etabı tamamlandı. Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 233 bin 600 metrekarelik bölümü bitti.

5. etabının projesi üzerinde çalışmaların devam ettiği Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 6. etabında kamulaştırmalar olacak.

Çırpıcı Millet Bahçesi, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.