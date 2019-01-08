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İstanbullular kar yağışının keyfini çıkardı

Kentin hafif kar yağışı görülen bölgelerindeki bazı semtlerde yaşayan vatandaşlar kar topu oynayıp İstanbul Boğazı'na karşı fotoğraf çektirdi

08 Ocak 2019 Salı 04:10
İstanbullular kar yağışının keyfini çıkardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz'da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz'a karşı fotoğraf da çektirdi.

Arkadaşlarıyla Rumeli Hisarı'nda gezintiye çıkan Bilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Karın yağmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Yıldırım, "İstanbul'un en güzel yeri diyebileceğimiz Hisar'da kar topuyla eğleniyoruz. Gecenin bu vakti dahi olsa fırsattan istifade ettik. İnşallah böyle yağmaya devam eder; bir İstanbullu olarak en büyük temennimiz bu." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 04:10
  1. İstanbul
  2. kar topu
  3. kar yağışı
  4. Rumeli Hisarı

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