0553 313 94 23

İstanbullular güneşli havanın keyfini çıkardı

Yağışlı ve soğuk havanın İstanbul'da hafta sonu etkisini kaybetmesiyle İstanbullular pazar gününü sahilde geçirdi- İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti

17 Şubat 2019 Pazar 15:11
İstanbullular güneşli havanın keyfini çıkardı

İSTANBUL- ( AA) -Soğuk geçen bir haftanın ardından İstanbullular güneşli bir pazar gününe uyandı.

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Arkadaşları,çocukları ve eşleriyle Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anlarını ölümsüzleştirdi.

Sahilde balık tutan Enver Atalay "Hava çok güzel hafta içi çalıştığımız için pazar gününü değerlendirmek istedik ve eşimle sahile geldik Şu an balık tutamadık ama nasibimizi arıyoruz. Eve akşam taze balık götürmek istiyoruz." dedi

Arkadaşı ile sahile gelen Bahar Baybaş ise "Hava bugün sıcak, hafta içi hava çok soğuktu. Bugün güneş var daha sıcak biz de arkadaşımla pazar günümüzü değerlendirmek istedik, sahile geldik yürüyüş yapıp, sohbet edeceğiz. Daha sonra Kız Kulesi'ne karşı güzel bir çay içmeyi düşünüyoruz. '' dedi.

Hüseyin Ceylan ise "Annem ve kız kardeşimle sahile geldik. Deniz kenarında yürüyüş yapmak için hava bugün çok güzel, yürüyüş sonrası sahilde balık yemeyi planlıyoruz.'' dedi.

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise vapur gezisi yaparak günü değerlendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:11
  1. Güneşli hava
  2. İstanbul
  3. Sahil
  4. Üsküdar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır."
    1. Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü..
    2. Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün CHP,..
    4. Bangladeş’te ceviz büyüklüğünde dolu..
    5. İnegöl’de en işlek cadde çöktü
    6. İİT ve Umman Sultanlığı Mısır'daki..
    7. Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta..
    8. Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı
    9. Antalya’da“Türkiye Güven Huzur..
    10. Aydın inciri Almanya’da tanıtıldı
    11. Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran..
    13. Doğum sonrası fenalaşarak hayatını..
    14. Mehmet Tosun, Bodrum Belediye..
    15. CHP'li vekil yaşlı adama elini..
    16. FEDAŞ'a ait paletli araç, buzun..
    17. Saruhan seçim çalışmalarına hızlı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin..
    19. İstanbullular güneşli havanın keyfini..
    20. Polis memuru evinde ölü bulundu
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi