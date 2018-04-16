İstanbullular dikkat! Yarın yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek.

BU HAFTA HAVA KAPALI

Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





