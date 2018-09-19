THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:42
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

 Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı güzergahlarda değişikliğe gidilecek. 

Buna göre, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti Güneşli Köprü'den Küçükçekmece Fatih Caddesi'ne katılım ve Güneşli Köprü üzeri Mimar Sinan Caddesi Bağcılar'dan gelen istikamet trafiğe kapatılacak. 

Sürücüler, alternatif olarak Basın Ekspres Yolu'na yönlendirilecek. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:42
  1. İstanbul
  2. trafiğe kapalı yollar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biriktirme hastalığ (Dispozofobi) nedir? Nasıl tedavi edilir?
    1. Biriktirme hastalığ (Dispozofobi)..
    2. Erdoğan'dan önemli mesajlar! Türkiye..
    3. Palm yağı ile kızartma yapılır mı?
    4. Akıllı telefonlarda "casus" alarmı!..
    5. Acuka tarifi
    6. Yeni alınan kıyafetleri neden..
    7. Ağız kuruluğuna dikkat!
    8. Putin yeni askeri hamlesini duyurdu:..
    9. Ara öğünleri es geçmeyin!
    10. "ABD, Türkiye ile Rusya'nın arasını..
    11. Dubai Şeyhi Marmaris'te! Lüks yatı..
    12. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    13. Terör devleti ABD'den PKK'ya yeni..
    14. Dünya Bankası'ndan 80 milyon dolarlık..
    15. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi öncesi şok..
    16. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    17. Trump'tan kritik açıklama: Çok yakında..
    18. MHP'den dikkat çeken ittifak..
    19. Biçerdöver saplanıp kaldı! Şoke eden..
    20. Merkel'den dikkat çeken Türkiye..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk