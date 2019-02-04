İstanbullular dikkat! Trafikte 'okul' yoğunluğu 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sabah erken saatlerde yollara döküldü. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İlk gün servislere sıkı denetim Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde polis ekipleri servislere yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar incelenirken şoförlere de alkol kontrolü de yapıldı. Servislerin yollara çıkmasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı. 2018-2019 eğitim öğretimin 2. döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi. Polis ekipleri şoförlere alkol kontrolü de yaptı.

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