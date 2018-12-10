AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı

İşte AKOM'dan yapılan açıklama:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesaimlerinin orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile il genelinde yer yer kuvvetli (bugün akşam) sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Karayel) hamle yaparak kuvvetli fırtına sdeviyesine ulaşması, hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

5 ile uyarı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur, kar ve saatte 50 ile 80 kilometre hızı bulacağı tahmin edilen fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı, Adıyaman çok bulutlu aralıklı yağmur ve öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Bugün gece saatleri itibaren başlaması beklenen rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde saatte 50 ile 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Rüzgarların gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenmesi nedeniyle uyarıda bulunan merkez, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Diyarbakır'a uyarı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'da etkili olan yağışlarla birlikte bugün ve yarın gece kuvvetli fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları muhtemel risklere karşı uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte Perşembe gününe kadar etkili olması tahmin edilen yağışlara ek olarak bugün ve yarın güney yönlerden kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu. Yağış ve fırtına konusunda vatandaşların dikkatli olması istenen açıklamada, soba ve doğalgaz kaynaklı, baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.