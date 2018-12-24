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Yenikapı-Gayrettepe metro seferleri durdu

İstanbul'da metro hatlarında yaşanan arıza nedeniyle Yenikapı-Gayrettepe metro seferlerinin yapılamadığı bilgisi geldi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:27
Yenikapı-Gayrettepe metro seferleri durdu

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği için Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 07:27
  1. metro
  2. İstanbul
  3. Yenikapı-Gayrettepe

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