Yenikapı-Gayrettepe metro seferleri durdu
İstanbul'da metro hatlarında yaşanan arıza nedeniyle Yenikapı-Gayrettepe metro seferlerinin yapılamadığı bilgisi geldi.24 Aralık 2018 Pazartesi 07:27
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği için Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi.
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