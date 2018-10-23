İstanbullular dikkat! Metro seferleri gecikmeli yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Gayrettepe arası metro seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.23 Ekim 2018 Salı 13:39
İstanbul'da Yenikapı-Gayrettepe arası metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor.
İBB'den yapılan açıklamada seferlerin enerji dalgalanmaları sebebiyle aksadığı ifade edildi. Açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında enerji dalgalanması nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
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