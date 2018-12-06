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Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı!

İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu. Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:09
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı!

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi. 

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.

Devam edecek

Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 07:08
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji
  3. hava durumu

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