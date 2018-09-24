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Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara gece saatlerinden itibaren yağış uyarısında bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:45
Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 31
Antalya: Az bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:45
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Kocaeli
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Erzurum
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. Balıkesir
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  19. sağanak yağmur

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