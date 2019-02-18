Meteoroloji uyardı... İstanbullular dikkat! Kar geliyor Meteoroloji'nin açıkladığı haftalık hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre, hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Haftasonuna dikkat Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

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