İşte Meteoroloji'nin 5 günlü hava durumu raporu

İstanbul yarın öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinden sonra yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yağışların Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojinin 5 günlü haritalı hava tahmini raporu: