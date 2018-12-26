THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşte Meteoroloji'nin 5 günlü hava durumu raporu

Bu sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor ancak Meteorolojiden alınan son verilere göre İstanbul'da yağmur beklentisi de var.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:47
İşte Meteoroloji'nin 5 günlü hava durumu raporu

İstanbul yarın öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinden sonra yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yağışların Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojinin 5 günlü haritalı hava tahmini raporu:

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 07:47
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. Meteoroloji
  5. İstanbul
  6. hava durumu
  7. raporu
  8. 5 günlük
  9. kar yağışı
  10. kar yağacakmı
  11. kar ne zaman yağacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Radyo ve televizyon yayınları dil yanlışlarıyla dolu
    1. Radyo ve televizyon yayınları dil..
    2. İstanbullular dikkat! İkisi birden..
    3. Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine..
    4. Erdoğan açıklayacak! Binler kamu..
    5. DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı
    6. PKK'yı yok ediyordu! CİRİT'i hedef..
    7. İDO'dan sefer iptalleri
    8. 'Bizler de birer Mehmediz' ÖSO’nun..
    9. 9 üniversitede eğitime kar engeli!
    10. Erdoğan imzaladı! Görev süresi 1 yıl..
    11. 'FBI soruşturmasını takip ediyoruz'
    12. Alarm düzeyi 'sarı'ya yükseltildi!
    13. Trump açıkladı: Kapalı kalacak
    14. İsrailli Bakan'dan Cumhurbaşkanı..
    15. Güvenlik korucularına aylık 135 lira..
    16. Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 20..
    17. Büyük çile! kilometrelerce araç..
    18. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde..
    19. Aksaray'da okullara kar tatili
    20. Yine İsrail mi? Suriye'de hareketli gece
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler