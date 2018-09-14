İstanbullular dikkat! İETT 'kış dönemi' sefer saatlerini güncelledi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İEET) resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle seferlerin kış dönemi saati ile gerçekleştireceğini duyurdu.

Güncel sefer saatlerine http://www.iett.istanbul/tr adresinden ulaşabilirsiniz.