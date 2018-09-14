İstanbullular dikkat! İETT 'kış dönemi' sefer saatlerini güncelledi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İEET) kış sefer saatleri ile ilgili açıklama yayınladı. İETT’den yapılan açıklamada 17 Eylül Pazartesi günü itibarıyla seferlerin kış saati üzerinden uygulanacağı duyuruldu.14 Eylül 2018 Cuma 15:39
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İEET) resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle seferlerin kış dönemi saati ile gerçekleştireceğini duyurdu.
Güncel sefer saatlerine http://www.iett.istanbul/tr adresinden ulaşabilirsiniz.
YORUM YAZ