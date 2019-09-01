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İstanbullular dikkat! Taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası kabul edilen 'taksilere zamlı tarife' bu gece yarısından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

01 Eylül 2019 Pazar 14:16
İstanbullular dikkat! Taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren başlıyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

Geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017'nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır." Açıklamada, yeni tarifenin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:16
  1. Eyüp Aksu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  3. Taksi
  4. zamlı tarife

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