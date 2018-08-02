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İstanbullular dikkat! Beşiktaş-B36 Torshavn maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş bu akşam Avrupa yolunda bir engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş ile B36 Torshavn arasında bu akşam 21.00'de oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:18
İstanbullular dikkat! Beşiktaş-B36 Torshavn maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile B36 Torshavn arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 21.00'de Vodafone Park’ta Beşiktaş ile B36 Torshavn arasında oynanacak müsabaka sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu çerçevede, 17.00'den itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapanacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:18
  1. İstanbul
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Beşiktaş
  4. B36 Torshavn
  5. Vodafone Park
  6. Dolmabahçe

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