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İstanbullular dikkat! Bu gece ikinci yağış dalgası geliyor

İstanbul'da gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan gök gürültülü yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. Son dakika yapılan uyarıda bu gece ikinci yağışlı ve soğuk hava dalgasının beklendiği duyuruldu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:39
İstanbullular dikkat! Bu gece ikinci yağış dalgası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın saat 02.00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da şiddetli yağmur ve rüzgarın gece boyunca sürdüğü ifade edildi.

Yağışlar ve fırtına nedeniyle çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısının uçtuğu, 32 ağacın devrildiği ve 28 evi su bastığı kaydedildi. Yağış nedeniyle bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

Bu gece ikinci dalga geliyor

Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece şehrin batısında metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü kaydedilirken "En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 - 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeni ile dün 30 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi" denildi.

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağmurun akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklendiği belirtilirken pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi. Hava sıcaklığının ise önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:39
  1. Kadıköy
  2. Tuzla
  3. Kartal
  4. Maltepe
  5. Ümraniye
  6. Sultanbeyli
  7. Şile
  8. Kağıthane
  9. Bayrampaşa
  10. Güngören
  11. Bakırköy
  12. Beylikdüzü
  13. Büyükçekmece
  14. Çatalca
  15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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