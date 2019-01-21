İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay süreyle kapatıldı Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu, entegrasyon çalışmaları nedeniyle 1,5 ay süreyle kapatıldı. Vatandaşların Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculukları İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak sağlanacak.

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. 1,5 aylığına kapatıldı Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

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