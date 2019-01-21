İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay süreyle kapatıldı
Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu, entegrasyon çalışmaları nedeniyle 1,5 ay süreyle kapatıldı. Vatandaşların Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculukları İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak sağlanacak.21 Ocak 2019 Pazartesi 13:17
Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.
1,5 aylığına kapatıldı
Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.
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