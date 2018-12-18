THY- Euroleague
0553 313 94 23

Balkanlar üzerinden soğuk ve kar geliyor!

Meteoroloji'den alınan verilere göre, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Trakya bölgesinde etkili olacak. Gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

18 Aralık 2018 Salı 07:10
Balkanlar üzerinden soğuk ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

ağışların; Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli (51-75 kg/m2),Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 07:09
  1. Kilis
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Sivas
  5. Muğla
  6. Kars
  7. İzmir
  8. Mersin
  9. Hakkari
  10. Gaziantep
  11. Çanakkale
  12. Bitlis
  13. Aydın
  14. Antalya
  15. Adıyaman
  16. Adana
  17. İstanbul
  18. Hava durumu
  19. Kar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı
    1. Atak helikopterine Filipinler yolu..
    2. Mücadele sürüyor... FETÖ'nün yeni..
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    5. GÜNDEM / 18 Aralık 2018
    6. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    7. Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz'a..
    8. Kara yollarında durum
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken..
    11. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri..
    12. Balıkçılara destek ödemeleri başladı
    13. Katar'dan çok sert açıklama! Tek..
    14. Bilecik'te sendika şube başkanına..
    15. Varank: Sanayi ve teknolojideki milli..
    16. İşkenceci Murat Özdemir suç makinesi..
    17. Fransa'dan yeni adım...İnternet..
    18. TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı!..
    19. ABD Suriye açıklamasını yumuşattı
    20. Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı