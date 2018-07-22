İstanbullular bu haberi okumadan evden çıkmayın! Sağanağın başladığı yerler...

İstanbul'un özellikle Boğaz ve çevreli ile Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına böyle yansıdı.

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