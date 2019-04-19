İstanbullular Berat Kandili'nde camilere akın etti İstanbul'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla başta Büyük Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere camileri doldurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Eyüp Sultan Camisi'nde ise İstanbul Müftülüğü'nce program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gecenin önemine dair vaaz verdi.

Yoğun ilginin olduğu programda bazı vatandaşlarca, camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.





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