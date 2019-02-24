İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandılar İstanbul’da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı.

İstanbul’da beklenen karın yağmasının ardından vatandaşlar bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı sebebi ile sabah erken kalkan bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü.

İstanbul’da beklenen kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı.

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