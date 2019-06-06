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İstanbullular bayram tatilini fırsata çevirdi, sahiller doldu taştı

Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular sahilleri ve piknik alanlarını doldurarak renkli görüntüler oluşturdu.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:12
İstanbullular bayram tatilini fırsata çevirdi, sahiller doldu taştı

Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular sahilleri ve piknik alanlarını doldurarak renkli görüntüler oluşturdu.


Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular,güneşli havanın keyfini çıkartarak piknik alanlarına ve sahillere akın etti . Vatandaşlar Zeytinburnu Sahiline gelerek yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik keyfini doyasıya yaşadı. Semaver eşliğinde sofralarını renklendiren İstanbullular, gönüllerince eğlenirken küçükler ise hamak sefası yaparak renkli görüntüler oluşturdu.



Buraya gelip çocuklarla piknik yapmak çok güzel ”


Sahille ailesiyle birlikte gelen Kenan Fidan, “Bundan daha büyük keyif bulamayız başka bir yerde, şimdi cebimizde paramız olsaydı başka bir yere giderdik daha uzak bir yere gideriz. Ama bizim için burası daha güzel buraya gelip çocuklarla gelip piknik yapmak, keyif yapmak bambaşka bir şey.Her bayram tatilini bu şekilde değerlenip bu güzel anların tadını çıkartıyoruz. Mangalımızı yapıp çayımızı içiyoruz çok da güzel oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 20:12
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