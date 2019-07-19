0553 313 94 23

İstanbullu trafikte günlük 4 yıllık mesai kadar vaktini kaybediyor

İstanbul'daki trafik sorununa dair araştırmalar çarpıcı verileri ortaya çıkardı.

19 Temmuz 2019 Cuma 23:56
İstanbullu trafikte günlük 4 yıllık mesai kadar vaktini kaybediyor

Akademisyenlerin İstanbul trafiğinin son 5 yıllık verilerini analiz eden raporu yayınlandı. Buna göre trafik 2019 yılında bir önceki yıla oranla 3.7 kilometre yavaşladı. Her gün trafikte 70 dakika kaybedildiği belirtildi. Bunun yakıt maliyetinin akşam saatlerinde 25.14 TL seviyelerine yükseldiği belirlendi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Bahçeşehir, Dokuz Eylül ve Yeditepe üniversitelerinden akademisyenler, İstanbul trafiğini 5 yıl boyunca izleyip hareketlilik rejimini raporladı. “İstanbul Trafik Otoritmi” isimli bu rapor 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağı üzerindeki sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikme ve kayıpları ele alıyor.

Çalışmanın 2018 sonuçlarına göre geçen yıl araç yoğunluğu nedeniyle kent genelindeki, hız ortalaması 3.7 km yavaşladı. İstanbul’un 120 farklı ana arterinde sabah ve akşam saatlerinde ölçülen trafik verilerine göre, yoğunluk nedeniyle araç başına en düşük akaryakıt zararımız 6 lira oldu.

Rapora göre 2017’de İstanbul trafiğinde ortalama sürüş hızı saate 32.8 km iken, aynı rotalar, aynı zaman dilimlerinde 2018’de 29.1 km hıza geriledi. İstanbullu sürücüler, bir önceki yıl aynı sürede varacağı yerden 3.7 km daha geride kaldı. İstanbul trafiğinde hareket edenlerin bir önceki yılda aynı süre içerisinde aldıkları mesafe ise 4 km daha azaldı.

Zaman kaybı 4 yıl

Trafik akış hızı hafta sonları da 28 km’den 23 km’ye gerilerken, kayıp saatte 5 km olarak ölçüldü. 2018 yılında sabah yola çıkanlar trafikte ortalama 23 km/saat hızla hareket ederken, akşam trafiğinde ise hareket hızı 18 km/saat oldu. Sürücülerin kent içi arterlerde yaptıkları seyahatlerde trafik yoğunluğunda kaybettikleri yakıt tutarı ortalama seyahat sürelerine ve 2018 yoğunluk verilerine göre seyahat başına yaklaşık 15 TL oldu. Sabah saatlerinde 19.68 TL olan bu tutar, akşam saatlerinde 25.14 TL seviyesine yükselirken,  öğlen 15.71 TL olarak gerçekleşti. Trafiğe takılan her bir çalışan megakentte 70 dakikasını yolda kaybederken, İstanbul’un günlük zaman kaybı toplamı ortalama 4 yıllık mesaiye denk geldi.

Üç güzergah

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu güzergahların başında Altunizade-Mecidiyeköy geliyor. 2018 boyunca yüzde 77 yoğunluk yaşanan 7.5 kilometrelik güzergahta sürücülerin ortalama hızı 16.5 km olarak hesaplandı. 6 dakikada gidilmesi gereken mesafe, yoğunluk nedeniyle 26 dakikada geçilirken, araç başına ortalama kayıp ise en az 6 lira olarak hesaplandı.

Cevizlibağ-Avcılar arası 18.9 km’lik  hatta yıl boyu yoğunluk ortalama yüzde 71 olarak tespit edildi. Trafik açık olduğunda 14 dakikada gidilen mesafe, sabah ve akşam saatlerinde 50 dakikada ancak katedildi. Araç başına ortalama maddi kayıp ise en az 12 lira olarak hesaplandı.

Bakırköy-Mecidiyeköy arasındaki zaman kaybı 43 dakika, araç başı yakıt kaybı ise 15 lira oldu. 11 dakikada gidilen yol, yoğunluk nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde 55 dakika sürdü.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:56
  1. İstanbul
  2. Sabah
  3. Cevizli
  4. Bakırköy
  5. Milliyet
  6. Bahçeşehir
  7. Yeditepe
  8. Mecidiyeköy
  9. Mecidiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    1. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    2. Sputnik'in "basın özgürlüğü"..
    3. Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın..
    5. Arjantin, Hizbullah'ı "terör..
    6. Afrika'nın en büyüğü Cezayir
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019
    8. "Terör örgütünün yıktığı, yaktığı..
    9. İran ikinci İngiliz gemisine de el..
    10. "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci..
    11. İstanbullu trafikte günlük 4 yıllık..
    12. Balıkesir'de cinayet
    13. Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler..
    14. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “2..
    15. Lübnan'da tartışmalı bütçe tasarısı..
    16. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda..
    17. Adıyaman'da sulama kanalına düşen..
    18. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    19. Rusya Suriye halkını göçe zorluyor!
    20. Başkan Sözen: "Türkiye’nin en çok mavi..
    21. ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
    22. Trump: “İran beladan başka bir şey..
    23. Galatasaray, Almanya'nın Leipzig..
    24. Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada..
    25. Hürmüz boğazı nerededir? Hürmüz boğazı..
    26. 2019 TVF Pro Beach Tour
    27. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    28. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan'..
    29. Devlet Başkanı'ndan ilginç hareket!..
    30. Trump, Beyaz Saray’da senatörlerle..
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    Başörtüsü düşmanı okul staj programından çıkarıldı
    Başörtüsü düşmanı okul staj programından çıkarıldı