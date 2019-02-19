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İstanbullu kararını verdi! İşte son anket sonuçları

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, son seçim anket sonuçlarına göre Binali Yıldırım'ın İstanbul'da 3 puan önde olduğunu açıkladı.

19 Şubat 2019 Salı 18:15
İstanbullu kararını verdi! İşte son anket sonuçları

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt ile Düşünme Vakti programında son seçim anketini açıkladı. Araştırmaya göre, yarışı İstanbul'da AK Parti 3 puan önde götürüyor.

AK Parti İstanbul'da önde

Murat Sarı yaptığı açıklamada, "İstanbul'da iki buçuk üç puan AK Parti önde. Öyle büyük bir güç var ki, bakın orada toplanmış %45 var, kemik kitle bu. Bugün 'Türkiye'nin sorunlarını sorduğumuz vatandaşlar, bu sorunları AK Parti'nin çözeceğini bizlere söylüyor" dedi.

Murat Sarı'nın açıklamaları şöyle:

"Sarıgül kazanır"

“Bakın Mustafa Sarıgül bunu yaptı. 2009 seçiminde %54 aldı Şişli'de, 99 bin oy aldı. O zaman 99 bin alması mucize olarak karşılandı. Ve göreceksiniz bakın orada çok büyük bir kırılma olacak. Onlara (CHP) tavsiyem bir Mustafa Sarıgül'le konuşsunlar. Bunlar İstanbul'da 1 puan kayıp demek, Mustafa Sarıgül... Cumhuriyet Halk Partisi için. Atıyorum x başka bir yerde 0.5 puan kayıp demek. Öbür yerde 0.3 puan kayıp demek. DSP'ye neden geçmek zorundaydı biliyor musunuz? Meclis üyelikleri için. Kendi arkadaşlarıyla kendi ekibiyle çalışmak istiyor Meclis'in içerisinde. Hatta bağımsız girse daha yüksek oy alırdı.”

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:12
  1. İstanbul
  2. anket sonuçları

YORUM YAZ

  • FuatFuat1 sa önce
    Vallahi anketlere inanmıyorum ama görünen köy kılavuz istemez, Ankara ve İstanbul CHP ye geçecek.

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