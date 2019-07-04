0553 313 94 23

İstanbullu hırsızlık şebekesine Sakarya polisinden tokat

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 2’si Sakarya polisinin başarılı operasyonu sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
İstanbullu hırsızlık şebekesine Sakarya polisinden tokat

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 2’si Sakarya polisinin başarılı operasyonu sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Yaklaşık 50 bin TL’lik zararın olduğu hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Hırsızlık, 3 Temmuz Çarşamba günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan kiraladıkları araçla Adapazarı Çark Caddesi’ne gelen 7 şüpheli, hırsızlığın gerçekleştirildiği telefon mağazasının çevresinde keşif yaptı. Daha sonrasında kiraladıkları araç ile tekrar Sakarya’ya gelen şüpheliler, aynı model, marka ve renkte ki bir aracın plakasını çalarak, kiralık araçtaki plaka ile değiştirdi.


İstanbul’dan kiraladıkları aracın üzerinde bulunan çalıntı plaka ile hırsızlığın gerçekleştiği yere gelen ve şebeke üyesi oldukları düşünülen 5 şüpheli araçtan maskelerle inerek, ellerindeki taşlar ile mağazanın camlarını kırdı. Şüphelilerden 3’ünün içeri girip mağazada bulunan telefon, tablet ve bilgisayarları çaldığı esnada diğer 2 şüpheli ise çevreyi kolaçan etti. Çaldıkları malzemeler ile birlikte toplamda dükkana 50 bin TL civarında zarar veren hırsızlar araca binerek kayıplara karıştı.


Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler ve izlenen güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştirilen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Adeta iğneyle kuyu kazarcasına titizlikle çalışan polis ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu B.Y. (27) ve E.E. (22) isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Öte yandan Sakarya polisi, İstanbul ile Kocaeli’nde de bu tip olayları gerçekleştirdikleri ve profesyonel bir hırsızlık şebekesi oldukları düşünülen ve isim bilgilerini tespit ettiği diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’ya Hacı Turan damgası
    1. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    2. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    3. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    4. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    5. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    6. Memur-Sen Öner’e emanet
    7. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    8. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    9. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    10. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    11. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    12. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    13. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    14. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    15. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    16. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    17. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    18. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    19. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    20. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    21. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    22. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    23. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    24. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    25. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    26. Balkon faciasında yaralanan baba..
    27. Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e hastanede..
    28. Filistin Devlet Başkanı Abbas: “ABD..
    29. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş..
    30. Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!