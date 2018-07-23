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İstanbullu bu haberle uyandı! 150 bin dolarlık soygun

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosuna giren yüzleri maskeli 10 kişilik grup, kısa süre içerisinde 150 bin doları çalarak kayıplara karıştı. Ekip hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:19
İstanbullu bu haberle uyandı! 150 bin dolarlık soygun

Olay, 04.00 saatlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.

“YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI”

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

“KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR”

İHA'nın haberine göre söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:19
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  3. dolar
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