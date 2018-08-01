İstanbulkart Türkiyekart oluyor!

İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart tüm Türkiye'de kullanılmaya başlanıyor. İsmi de Türkiyekart olan İstanbulkart Türkiye çapında kullanılabilecek. Konuyla ilgili açıklama ise İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de de kullanılacağını belirten İBB Başkanı Uysal, "İstanbulkart Türkiyekart hâline dönüşüyor. Bu dünyada bir ilk" dedi.

İSTANBULKART TÜRKİYEKART OLUYOR

Akıllı şehircilik konusunda İBB’nin bazı çalışmalarından bahseden Uysal, “Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle ‘Türkiyekart’ hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk” dedi. Öte yandan 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

İBB iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşması olan “trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi”ni de kapsayan “Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni”nde açıklamalarda bulunan Uysal, “Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle ‘Türkiyekart’ hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk” dedi. Öte yandan 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkartsayısının 30 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

DETAYLAR BELLİ DEĞİL

İBB Başkanı Mevlüt Uysal konuyla ilgili açıklama yapmış olsa da Türkiyekart'ın nerelerde ve nasıl kullanılacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Yakın zamanda İstanbulkartlar'a uygulama üzerinde de para yükleme hizmeti vermeye başlanmıştı. Bunzer bir adımın yaygınlaştırılarak ülke çapında kullanıma sunulması da mümkün görünüyor. Belediye Başkanı'nın bahsettiği banka anlaşmaları bu tarz bir altyapının ilk adımı olabilir.

İlk etapta toplu taşımada tek bir kart kullanımı sağlanabilse bile ülke genelinde otobüs ve benzeri araçların altyapılarının da Türkiyekart için hazırlanmış olması gerekiyor. Bu da sistemin oturması için belli bir sürenin gerekeceği anlamına geliyor. Şu anki kullanımda Türkiye'de her ilde farklı altyapılar bulunuyor ve bunların kontrolü genelde belediyelerin elinde.