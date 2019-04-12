0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ ile Bankalararası Kart Merkezi arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı- Böylece 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın, market, restoran, kafeterya gibi yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atılmış oldu- TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

12 Nisan 2019 Cuma 13:08
İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan iyi niyet protokolü ile İstanbulkart'ın, alışveriş kartı olarak kullanılabilmesi için ilk adım atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BELBİM AŞ ile BKM arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

Böylece 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın, market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atılmış oldu.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonunda, kredi kartı veya hesap kartı ile POS cihazlarından yapılan ödeme işlemleri İstanbulkart'a uyumlu olacak.

İstanbulkart, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde kullanılabilecek. İstanbulkart, Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek. Vatandaşlar İstanbulkart ile toplu ulaşım ücretini öder gibi market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde ödemelerini yapabilecek. İstanbulkart ile alışverişlerde ödemeler tek çekim olarak gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:08
  1. BELBİM
  2. İbb
  3. İstanbulkart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanar meyve, ihracatta Türkiye ikincisi oldu
    1. Alanar meyve, ihracatta Türkiye..
    2. Genç MÜSİAD Konya Şubesinde konferans
    3. Mazbatasını doğum gününde aldı
    4. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:..
    5. Bağlanıp boğularak öldürülen..
    6. Minikler polisleri ziyaret etti
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren..
    8. Bandırma’da kağıt model uçak yarışması..
    9. İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3...
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. Başkale’de çığ tehlikesinden dolayı..
    12. Sudan Askeri Geçiş Konseyi: "Ömer..
    13. Çocuklarda uyku apnesine dikkat
    14. (Özel) Antika ve nostaljik ürünler..
    15. Bilek güreşçileri Türkiye’yi..
    16. "İsrail'deki seçim sonuçları barış..
    17. Tuzla’da bir tersanede vinç denize..
    18. Avrupa şampiyonu Yasemin Adar’dan..
    19. Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını..
    20. İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş..
    21. Kurtköy Spor Futbol okulu açıldı
    22. Palandöken’den Kartepe’ye tanıtım..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Hatayspor, Afjet Afyonspor maçı..
    25. Başkan Tollu şehitliği ziyaret etti
    26. Migren ağrılarına dikkat
    27. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    28. "Amacımız at üzerinde ok atan gençler..
    29. Doğada bulunan angut kuşu koruma..
    30. Sudan Askeri Geçiş Konseyi: Ömer..
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor