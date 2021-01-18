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Okur Postası İstanbulkart’a getirilen HES kodu zorunluluğu, problemlidir
Okur Postası

İstanbulkart’a getirilen HES kodu zorunluluğu, problemlidir

Naim Öztürk, ‘İstanbulkart’a getirilen HES kodu zorunluluğu, problemlidir’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:49:00 -
İstanbulkart’a getirilen HES kodu zorunluluğu, problemlidir

15 Ocak itibariyle İETT araçlarına binmek için HES kodu zorunluluğu getirildi malum. Herhangi bir bayiden anında alabileceğiniz ve herkesin kullanabildiği resimsiz İstanbulkart için getirilen kişiye özel uygulama, beraberinde tuhaflıkları da getirdi. HES kodu için yapılan düzenleme baştan sonra problemli.

Örneğin eşim, yıllar önce satın aldığım İstanbulkart’ı kullanıyordu. Zorunlu HES uygulaması için, eşime ait bilgileri HES koduyla birlikte kaydetmek istediğimde bu kartın sahibinin başkası olduğu, bu yüzden yapılamayacağı mesajıyla karşılıyorum. 153’ü aradığımda ise yapılacak bir şeyin olmadığı, durum normale döndükten sonra eski şekilde kullanılabileceği bilgisini alıyorum. Yani yeni kart alınmalı. Niçin ikinci bir kart almaya mecbur bırakılıyorum? Acaba şu mu denilmek isteniyor; belediyenin şu an sizin vereceğiniz bu paraya çok ihtiyacı var! Belediye, bu kadar düşmüş olabilir mi diye de insan düşünmeden edemiyor.

İşin bundan sonraki yönü ise daha problemli...

Resimsiz olan bu İstanbulkart’ın ilgili kişiye ait olduğunu şoför nasıl tespit edecek? Örneğin Mehmet’in bastığı kartın Ahmet’e ait olmadığı nasıl tespit edilecek? Resimsiz çünkü. Herhalde şoförler, kimlik kontrolü yapmayacaklar! 

Her otobüste karşılaştığımız yolculardan, akbili biten ya da olmayanlara rastlıyoruz. Ki bunlar otobüsteki yolculardan rica edip parası karşılığında akbil basıyordu. Şoförler, “kusura bakmayın sizi alamıyoruz” diyebilecek mi? Olabilecek mağduriyet için nasıl bir çözümleri mevcut?

Diğer bir husus, telefon açtığımda operatöre yaklaşık 27 dakika sonra ulaşabildim. Belirsizlik rahatsız edici. Bu süre için araya, “tahmini şu kadar süre sonra bağlanacaksınız” gibi bir düzenleme getirilebilir. Ayrıca bu bekleme için arka planda çalan “16 milyon için çalışıyoruz” eşliğinde çalınan müzik, kulak tırmalayıcı. Şayet değiştirilirse daha iyi olur gibi.

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