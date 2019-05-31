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İstanbulkart market alışverişlerinde de geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİMAŞ ve Migros Tic.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:17
İstanbulkart market alışverişlerinde de geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİMAŞ ve Migros Tic. AŞ arasında 10 Ocak 2019’da imzalanan protokol ve entegrasyonu tamamlanan proje ile İstanbulkart’ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ ile Migros işbirliğiyle hayata geçen proje ile birlikte; İstanbul’daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve lira yükleme işlemleri yapılabilecek. Migros mağazalarında 300 liraya kadar olan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilirken, mağazalarda kayıt ettirilen İstanbulkartlarla yapılan alışverişlerden puan kazanılabilecek.


Kazanılan puanlar İstanbulkart’ın geçtiği tüm İstanbulkart harcama noktalarında (toplu ulaşım, İBB Sosyal Tesisleri, Beltur kafeleri, yiyecek içecek otomatları, İspark otoparkları, bisiklet kiralama, iTaksi vb.) kullanılabilecek. Hali hazırdaki Money Club üyeleri kartlarını İstanbulkartları ile eşleştirerek, Money kart yerine İstanbulkart kullanabilecekler. Bu işbirliği ile BELBİM, İstanbulkart’ı tüm İstanbullulara bir şehir yaşam kartı olarak sunarak kolay, hızlı ve güvenli ödeme olanağı ile konforu arttırmayı, şehir yaşamını kolaylaştırmayı ve katma değer oluşturacak yeni projelerle aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.


BELBİM AŞ, yenilikçi projelerle Türkiye’ye ve tüm İstanbullulara fayda sağlayacak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen İstanbulkart, Finansal Teknoloji (FinTech) altyapısında yerli ve milli yazılım kullanarak, ödeme sistemlerindeki dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla 18 milyon kullanıcısının gözde ödeme aracı olmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:17
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