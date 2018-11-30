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İstanbulkart başvuru merkezleri |İstanbulkart başvuru merkezleri çarşamba günü açık mı?

İstanbul’da ulaşım için kullanılan kartlardan biri olan İstanbulkart’a sahip olmak veya İstanbulkartların dolumunu yapmak veya İstanbulkartlarla ilgili işlem yapmak için İstanbulkart başvuru merkezlerine gitmek gerekir. İBB Beyaz Masa’dan son dakika İstanbulkart başvuru merkezi açıklaması geldi.

30 Kasım 2018 Cuma 14:27
İstanbulkart başvuru merkezleri |İstanbulkart başvuru merkezleri çarşamba günü açık mı?

İstanbul’da ulaşım için kullanılan kartlardan biri olan İstanbulkart’a sahip olmak veya İstanbulkartların dolumunu yapmak veya İstanbulkartlarla ilgili işlem yapmak için İstanbulkart başvuru merkezlerine gitmek gerekir. İBB Beyaz Masa’dan son dakika İstanbulkart başvuru merkezi açıklaması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa’dan İstanbulkart başvuru merkezlerine yönelik önemli bir duyuru geldi. İBB yaptığı açıklamada “1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbulkart Başvuru Merkezleri sistem çalışmaları sebebiyle hizmet veremeyecektir. Kıymetli İstanbulluların bilgilerine sunarız.” denildi.

İstanbulkart başvuru merkezleri

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:27
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