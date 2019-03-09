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İstanbul’dan Yüksekova’ya 300 kitap desteği

İstanbul’da faaliyet gösteren Gençlik Platformu Genel Kurulu Başkanı Dila Ağırbaş tarafından toplanan 300 kitap, 3 yıl önce hendek olayları döneminde yıkılan ve Camal Sala Ortaokulun’un binasının içinde eğitim vermeye devam eden Gazi Ortaokuluna hediye edilecek.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
İstanbul’dan Yüksekova’ya 300 kitap desteği

İstanbul’da faaliyet gösteren Gençlik Platformu Genel Kurulu Başkanı Dila Ağırbaş tarafından toplanan 300 kitap, 3 yıl önce hendek olayları döneminde yıkılan ve Camal Sala Ortaokulun’un binasının içinde eğitim vermeye devam eden Gazi Ortaokuluna hediye edilecek.


Yüksekova olaylarında yıkılan Gazi İlkokulu ve Ortaokulu yaklaşık 3 yıldan buya Cemal Sala İlkokulu ve Ortaokulunun binasında eğitim ve öğretim vermeye devam ediyor. Gazi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin kitap sıkıntısı olduğunu öğrenen ve İstanbul’da bulunan Gençlik Platformu Genel Kurul Başkanı Dila Ağırbaş, Gazi Ortaokulu öğrencileri için 300 kitap topladı. İstanbul’dan Yüksekova Gazi Ortaokulu için kitap toplayan Başkan Ağırbaş, Yüksekovalı öğrenciler için sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapıp ofislerinin adreslerini vererek İstanbul’un her yerinden 300 kitap toplamayı başardı. Var gücüyle Yüksekovalı öğrenciler için kitap toplayan Başkan Ağırbaş; "Öncelikle malum biliyorsunuz Yüksekova’da çoğu okulumuz yıkıldı. Bunlardan biride Yüksekova Gazi İlkokulu ve Ortaokulu. Bu okul şuan Cemal Sala Ortaokulunun binasında eğitim ve öğretimine devam ediyor. Bir gün kuzenim öğrencisi için okuluna gittiğinde öğretmenlerle sohbet sırasında okulun kitap eksikliğinin olduğunu öğrendi. Bu konuyu öğrenen kuzenim beni aradı ve durumu anlattı. Daha sonra bana okulun öğrencileri için kitaplar lazım dedi. Bende bu konuda çok hassas olduğum için, sosyal medya hesaplarımda bir video hazırladım. “Bir kitap bir minik kalp” adıyla başlattığım video içeriğinde kendi sesimle minik kalplere “bir kitap sizde hediye edebilirmisiniz, bir minik kalp kaza bilirsiniz” diye seslendirdim. Oradan geri dönüşler almaya başladım. Minik kalpler ekibi büyüdü sonra da baktım her yerden geri dönüş aldım. Bununla beraber ben de mega kenti gezdim. Yüksekovalı öğrencileri için şükür 300 kitap elde ettik. Kitapları paketledik Allah nasip ederse ayın 15’şinde kitaplar öğrencilerin elinde olacak. İşte bunu yaptığım için çok mutluyum. Çünkü onların mutluluğu benim mutluluğumdan daha çok güzel olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
  1. kitap

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