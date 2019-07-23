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İstanbul’dan taşındığı Kocaeli’de aldığı eğitimle aşçı yardımcısı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde aşçı yardımcılığı eğitimine başlayan Yunus Alkan adlı genç, Kocaeli’nin ünlü zincir otelinde işe başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:52
İstanbul’dan taşındığı Kocaeli’de aldığı eğitimle aşçı yardımcısı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde aşçı yardımcılığı eğitimine başlayan Yunus Alkan adlı genç, Kocaeli’nin ünlü zincir otelinde işe başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. Merkezde eğitim gören Yunus, bir yıl içinde büyük gelişim sağladı. Yunus şimdi Kocaeli’nin ünlü zincir otelinde işe başladı.1 yıl önce İstanbul’dan Kocaeli’ne taşınan ve yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı örgün eğitime devam edemeyen ve ailesinin vesilesiyle Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile tanışan Yunus Alkan, merkezde gördüğü eğitimler ve psikolojik desteklerle adeta yeniden doğdu. Beyaz Kalplere ilk geldiği günde Yunus’un merkeze kabulünden önce 1 ay süresince psikolojik durumu, sosyal çevresi, sağlık durumu, aile yapısı, okul durumu, mesleki ilgileri ve hobileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.


Yunus merkeze kabulü ve sonrasında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Aşçı Yardımcılığı kursuna yönlendirildi. Beyaz kalplerdeki eğitim ve gelişim sürecinde bir taraftan mesleki donanımını arttırmaya yönelik aşçı yardımcılığı eğitimi alırken diğer taraftan da kendisine yönelik psikolojik destek ve ailesine yönelik aile danışmanlığı hizmeti verildi. Merkezde cam boncuk, drama, ritim, spor ve kulüp faaliyetleriyle sosyal becerileri arttırılmaya, düzenli olarak yapılan psikolojik görüşmelerle de öğrencinin kendini tanıması, sağlıklı karar alabilmesi, problemlerini sağlıklı yönlerden çözebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca aileye yönelik de aile danışmanlığı hizmetiyle ailesiyle olan ilişkilerini geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine çalışıldı.


Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde gördüğü Aşçı Yardımcılığı kursunu başarıyla bitirerek mezun olduktan sonra Kocaeli’nin büyük zincir otelinde işe başlayan Yunus Alkan, “Beyaz Kalpler benim hayatımdaki en önemli kırılma noktalarımdan biriydi. Beni topluma kazandırmasının yanı sıra bana mesleği sevdirerek güzel bir noktaya gelmemi sağladı. Kendimi öfkemi ve duygularımı oradaki psikologlarım sayesinde kontrol edebilmeyi öğrendim. Şu anda güzel bir noktadayım ve bana bu imkanları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve idarecilerine çok teşekkür ederim. Bu kentte böylesine güzel bir projenin uygulanması harika bir şey” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:52
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