İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak bölgesine sağlık yardımı

TUTİN (AA) - İstanbul'daki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bir yıl boyunca devam eden yardım seferberliği kapsamında toplanan sağlık malzemeleri, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı.

Derneğin kadın kollarının geçen yıl mart ayında Sancak'a yaptığı ziyarette tespit edilen sorunların çözümü amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar, bölgedeki insani yardım kuruluşu "Sancak Merhamet" aracılığıyla Tutin şehrine ulaştırıldı.

Yardım kampanyası kapsamında toplanan yataktan bebek kuvözüne kadar çok sayıda sağlık araç gerecinin bulunduğu iki tır dolusu sağlık malzemesi, Tutin Hastanesi'ne teslim edildi.

Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, yardımların teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstanbul'dan gönderilen yardımların özellikle hastanenin doğum bölümü için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hastane Müdürü Dr. Serif Hamzagic de derneğe ve derneğin kadın kollarına teşekkür ederek, hastanenin daha önce böyle bir donanıma sahip olmadığına dikkati çekti.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da dernek olarak gelecekte de Sancak'taki Boşnaklara yönelik insani yardımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Merhamet İnsani Yardım Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac da kurum olarak Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.