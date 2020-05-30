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Korona Virüs

İstanbul'dan korkutan görüntüler

Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul’da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen “Rehavete kapılmamak” gerekir sözlerini dinlemedi. Yaşlı vatandaşların sokaklara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:47:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul’da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen “Rehavete kapılmamak” gerekir sözlerini dinlemedi.

Yaşlı vatandaşların sokaklara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü. İstanbul’da 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalana bir genç kız ise, "Aceleden takamadım. Arkadaşımı bulamadım. Bu ikinci gelişim. Aceleden geldim. Kimlik numaramı bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

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