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Korona Virüs İstanbul'dan havalanmıştı... Koronalı yolcu uçakta öldü!
Korona Virüs

İstanbul'dan havalanmıştı... Koronalı yolcu uçakta öldü!

Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan habere göre, 25 Ekim günü özel bir hava yolunun İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcu, koltuğunda ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucunda ise yolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 14:17:00 - 2021-11-02 14:27:04
İstanbul'dan havalanmıştı... Koronalı yolcu uçakta öldü!

Özel bir havayolu şirketinin 25 Ekim günü İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcu, uçak iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri tarafından koltuğunda ölü bulundu. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, yapılan otopsi sonucu yolcuda koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

Uçağa nasıl bindiği araştırılıyor

Alman basınında yer alan haberlere göre yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi.

Almanya ve Türkiye arasındaki COVID-19 düzenlemelerine uygun olan yolcunun çift doz aşı olduğunu kanıtladıktan sonra İstanbul'dan Hamburg'a uçmasına izin verildiği belirtildi.

Almanya'ya gidebilmek için...

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular aşılanmalı, test yaptırmalı veya hastalığı geçirmiş olmaları gerek. Bu nedenle aşı vurulduktan sonra virüs kapan birinin fark edilmemesi muhtemel. Havayolu, "Yolcunun ailesine ve komşularına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

lazoğli

atın bakalım atın nasıl olsa coronanın tesbiti yok
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cuma aktaş

Doğru söyledin. Her sakallıya hacı demeye başladılar iyice.
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