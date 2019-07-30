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İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yelken yarışı yedinci yılında

Dinmeyen rüzgârı, Gemlik’ten Mudanya’ya uzanan kıyı coğrafyası ile yelken sporuna kucak açan Bursa’da yelkenciliği geliştirmek maksadıyla yapılan ’TAYK-Eker Olympos Regatta’ yarışları, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye-Moda rotasında düzenlenecek.

30 Temmuz 2019 Salı 11:57
İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yelken yarışı yedinci yılında

Dinmeyen rüzgârı, Gemlik’ten Mudanya’ya uzanan kıyı coğrafyası ile yelken sporuna kucak açan Bursa’da yelkenciliği geliştirmek maksadıyla yapılan ’TAYK-Eker Olympos Regatta’ yarışları, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye-Moda rotasında düzenlenecek.


TAYK tarafından süt ürünlerinde Türkiye’nin yenilikçi markalarından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğiyle düzenlenen yarış, yedinci yılında nefes kesen mücadeleye sahne olacak. ’TAYK-Eker Olympos Regatta’ yarışı, asırlardır dillere destan güzelliği ile Hititlerden Romalılara, Bizanslılardan Osmanlı İmparatorluğu’na birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın simgesi, antik çağlarda Anadolu’nun en yüksek dağlarından biri olan Uludağ’ın ’hep parlayan’ anlamına gelen ’Mysia Olympos’ isminden ilham alıyor. ’Olympos’ ismi ile 2013 yılından bu yana düzenlenen ’TAYK-Eker Olympos Regatta’ yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkencinin iştirak etmesi bekleniyor.


Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55’de verilen start ile başlayacak ’TAYK-Eker Olympos Regatta’, 24 Ağustos Cumartesi günü Bursa’nın tarih kokan yöresel lezzetleri ile ünlü kıyı kasabası Tirilye’deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Ataköy’de son bulacak.


İstanbul’dan Bursa’ya ’TAYK-Eker Olympos Regatta’ yarışı, denizin zorlu şartlarına, güçlü dalgalarına, beklenmedik sürprizlerine aklı, kas gücü ve ekip ruhuyla karşı koyan 30 teknenin 3 gün boyunca zorlu zirve mücadelesine sahne olacak. Rüzgârı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşacak ’Eker Olympos Regatta Kupası’nı kazanacak.


Organizasyonun kayıtları ise, kayıt işlemlerinin başlamasının ardından http://www.tayk.org.tr/yaris-ilanlari adresinden gerçekleştirilebilecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:57
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