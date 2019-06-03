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İstanbul’dan bonzai getirirken yakalandılar

İstanbul’dan Samsun’a bonzai getirip bayramda piyasaya sürecekleri iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 1 kilo 2 gram bonzai ile yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
İstanbul’dan bonzai getirirken yakalandılar

İstanbul’dan Samsun’a bonzai getirip bayramda piyasaya sürecekleri iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 1 kilo 2 gram bonzai ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul ilinden Samsun’a satmak amacıyla ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri ve bayramda piyasaya sürülmek istendiği bilgisi elde ederek operasyon başlattı. Narkotik polisi, M.B., V.B. ve D.Ü. isimli şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu, şüphelileri İstanbul dönüşü Samsun girişinde içinde bulundukları araçta gözaltına aldı. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 2 gram bonzai ve 1 adet bonzaili sigara ele geçirildi. Olayın devamında şahısların müşterek kullandığı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., V.B. ve D.Ü. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:29
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