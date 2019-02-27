İstanbul’dan Bilecik’e tarih gezisi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Bilecik, ülkenin her bölgesinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2018 yılında 1 milyon 50 bin turisti ağırlayan Bilecik, çevre iller başta olmak üzere yurt içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet üyeleri, kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Kartal Gönüllü Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı ve beraberindeki heyet üyeleri Bilecik Belediyesi tarafından özellikle kadınlar için hazırlanan Osmanlı Sultaneli Sokağından alışveriş yaptılar. Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can’ın ağırladığı konuklar, kente duydukları hayranlığı ifade ederek Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can’a teşekkür ettiler.

Osmanlı Sultaneli Sokağındaki Hanımeli Konağında kente özgü lezzetlerin tadına bakan heyet üyeleri, Bilecik’e has yöresel hediyelik ürünleri satın aldılar.