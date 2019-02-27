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İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik kahvaltısı

Vali Ali Hamza Pehlivan, “İstanbul’dan Bayburt’a Kardeşlik Kahvaltısı” programına katıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:52
İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik kahvaltısı

Vali Ali Hamza Pehlivan, “İstanbul’dan Bayburt’a Kardeşlik Kahvaltısı” programına katıldı.


Vali Pehlivan, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ile Beylikdüzü İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine destek temin etmeye yönelik olarak Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul’dan Bayburt’a Kardeşlik Kahvaltısına katıldı.


Kahvaltı sonrası ‘Kardeşlik’ temasıyla düzenlenen organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür eden Vali Pehlivan, “Başlık iyilik ve kardeşlik olunca gözümüzün önüne dünyada yaşanan olumsuzluklar, sıkıntılar, yetim çocuklar, türlü çeşit mağduriyetler yaşayan insanlar geliyor. Onlara hep birlikte ne kadar çok el uzatabilirsek kendimizi o ölçüde insan vicdanen rahat hissedebiliriz. Kıyıya vuran deniz yıldızlarını tekrar suya atmak için çaba gösteren insan misali bir kişiye dahi ulaşabilirsek ne mutlu. Dünyanın var oluşundan bugüne hayır ile şer bir yarış içerisinde. Yaşanan insani krizlerin büyüklüğü şer cephesinin yoğun bir gayret içerisinde olduğunu gösteriyor. Fakat bizlere düşen de hayır cephesinde safımızı tutup bu safta yer aldığımızın bir göstergesi olarak hayır ve kardeşlik kanallarını sonuna kadar açmaktır” diye konuştu.


Vali Pehlivan geçtiğimiz yıl Bayburt genelinde düzenlenen İyilikte Yarışan Sınıflar projesini hatırlatarak, “O zaman arkadaşlara bu projenin sadece belirli sınıf ya da okullarda değil bütün eğitim kurumlarında uygulanması hatta bununla da yetinmeyerek bütün kamu kurumlarımızda uygulanması çağrısında bulunduk. İlimizde herkesi imkânları ölçüsünde katkı sunmaya davet ettik. Tabi bu yardımları rakamlarla ifade etmek belki çok doğru olmayabilir; çünkü biri de değerlidir bini de değerlidir. Fakat Bayburt’un nüfusuna oranla bu projede birinci olması hepimizi gururlandırdı. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendirerek bu konuyu yeniden ele aldık ve çağrımızı bu yıl da yeniledik. Çünkü her hangi bir konuda bir aşama kat ettiyseniz onu sürdürülebilir kılmak o aşamaya gelmek kadar önemlidir. Biliyoruz ki ülkemiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde TİKA, AFAD gibi kamu kurumlarının ve kamu yararına çalışan Türk Kızılay’ı, Diyanet Vakfı, İHH gibi dernek ve Vakıfların katkılarıyla dünyada nüfusuna oranla en çöm insani yardım yapan ülkedir. Bununla gurur duyuyoruz. Bu bizim devlet, millet ve toplum geleneğimizde var olan bir haslet. Ne mutlu ki bu hasleti halen daha yaşayan ve yaşatan bir ülkeyiz” dedi.


Programda Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de bir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.


Program kapsamında çeşitli sunumlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:52
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